Stallergènes Greer : Portzamparc vise maintenant 41,2 euros

20/11/2018 | 10:47

Portzamparc, le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes, confirme son conseil d'achat sur l'action du groupe médical Stallergènes Greer, qui vient de faire état de résultats cliniques favorables. L'objectif de cours de cours est relevé de 35,1 à 41,2 euros, soit un potentiel de hausse de l'ordre de 40%.



Stallergenes Greer 'vient de publier de très bons résultats de son étude de phase 3 dans la rhinite allergique causée par des acariens. Il s'agit de la plus grosse étude de phase 3 jamais réalisée dans cette indication, impliquant plus de 1 600 patients traités pendant 12 mois dans plus de 13 pays en Europe et aux États-Unis', relève une note de recherche. Les principaux critères visés ont été atteints.



'C'est une excellente nouvelle qui non seulement confirme l'efficacité du produit, mais permet à Stallergènes de renforcer son leadership dans l'immunothérapie allergénique, sur une indication majeure de ce marché', salue Portzamparc. Les analystes estiment aussi que 'le produit pourrait être commercialisé (en Union européenne et aux Etats-Unis) dès 2020', ce qui induit un relèvement de leurs prévisions de croissance et donc de l'objectif de cours.





