STALLERGENES GREER : de bonnes nouvelles pour le « STAGR320 »

Stallergenes Greer annonce que l’essai de phase III de son comprimé sublingual d’immunothérapie allergénique « STAGR320 » pour le traitement de la rhinite allergique due aux acariens a atteint son critère d’efficacité principal. De plus, les principaux critères secondaires d’efficacité ont également été atteints, et l’étude a montré un profil de tolérance de « STAGR320 » comparable à celui observé dans d’autres études cliniques, précise le laboratoire pharmaceutique. Les résultats ouvrent la voie pour des soumissions réglementaires en Europe et aux Etats-Unis." Plus de 1 600 patients ont été recrutés dans 13 pays par 231 sites participant à cette étude randomisée en double aveugle contre placebo, ce qui constitue le plus important essai de phase III jamais mené pour évaluer le traitement de la rhinite allergique due aux acariens ", se félicite Stallergenes Greer, dans son communiqué.