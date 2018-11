STALLERGENES GREER : la FDA donne le feu vert à une extension de l'Oralair

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La FDA a autorisé l'extension aux États-Unis de l'indication thérapeutique d'Oralair de Stallergenes, un comprimé sublingual d'immunothérapie allergénique, aux patients âgés de cinq à neuf ans souffrant de rhinite allergique due aux pollens de graminées. Oralair est le seul comprimé d'immunothérapie allergénique à contenir les pollens de cinq des graminées les plus courantes aux États-Unis. Ce comprimé avait déjà obtenu en 2014 l'autorisation de mise sur le marché de la FDA pour les patients âgés de 10 à 65 ans." Nous sommes très heureux que cette option thérapeutique efficace et pratique qui a démontré un bon profil de tolérance puisse être proposée aux enfants de plus de cinq ans comme aux adultes ", déclare Fereydoun Firouz, Président-directeur général de Stallergenes Greer. "La rhinite allergique touche environ 40 à 60 millions de personnes aux États-Unis.L'une des options thérapeutiques est l'immunothérapie allergénique, traitement modificateur de l'allergie qui agit sur la cause et peut soulager durablement les symptômes allergiques.Aux États-Unis, l'immunothérapie allergénique peut être administrée par voie sublinguale, grâce à des comprimés comme Oralair, ou par voie injectable. Actuellement, moins de 3 millions d'Américains (soit 5 % de la population allergique des États-Unis) sont traités par immunothérapie allergénique.FDA (Food and Drug Administration)Parmi les attributions de la Food and Drug Administration (l'autorités sanitaire aux Etats-Unis) on compte notamment la délivrance des autorisations de mise sur le marché de l'ensemble des médicaments destinés à ce pays, qui représente le premier marché mondial pour l'industrie pharmaceutique.