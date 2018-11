Stallergenes Greer : indication d'Oralair étendue par la FDA

14/11/2018 | 09:09

Stallergenes Greer annonce avoir obtenu l'autorisation de la FDA pour l'extension aux États-Unis de l'indication thérapeutique du comprimé sublingual Oralair, aux patients âgés de cinq à neuf ans souffrant de rhinite allergique due aux pollens de graminées.



Oralair est le seul comprimé d'immunothérapie allergénique à contenir les pollens de cinq des graminées les plus courantes aux États-Unis. Il avait déjà obtenu en 2014 l'autorisation de mise sur le marché de la FDA pour les patients âgés de 10 à 65 ans.



Le laboratoire biopharmaceutique ajoute que la rhinite allergique touche environ 40 à 60 millions de personnes aux États-Unis et qu'actuellement, moins de trois millions d'Américains sont traités par immunothérapie allergénique.



