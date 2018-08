Stallergenes Greer : semestriels en hausse, nouveau patron

30/08/2018 | 16:16

Le premier semestre s'est soldé par des ventes en hausse de 10% à 142,3 millions d'euros, et un EBITDA multiplié par 3,3 à 27,6 millions qui fait passer la marge correspondante de 6% à 19%. Le résultat net passe donc d'une perte (- 8,9 millions l'an passée à pareille époque) à un profit de 13,6 millions d'euros. Le cash-flow est de plus positif.



La croissance des ventes s'est combinée aux mesures d'économies pour doper les marges, explique le groupe dont l'un des produits phares est l'Oralair.



Stallergenes Greer vise toujours, sur l'ensemble de 2018, un CA d'entre 270 et 280 millions, ainsi qu'un EBITDA de 40 à 50 millions.



Par ailleurs, le PDG Fereydoun Firouz annonce son départ à la fin de l'année, et que sa succession à la direction générale sera assurée par Michele Antonelli, actuellement vice-président du groupe pour l'Europe et l'International. La présidence du conseil a été confiée à l'unanimité à Stefan Meister, également à compter de début 2019.



