Stallergenes Greer : succès d'un essai de phase III

Stallergenes Greer annonce que son essai clinique de phase III visant à évaluer son comprimé sublingual d'immunothérapie allergénique STAGR320 dans le traitement de la rhinite allergique due aux acariens, a atteint son critère principal d'efficacité.



Les résultats indiquent une réduction statistiquement significative du score total combiné, somme du score total des symptômes de rhinite et du score des traitements de secours, chez les patients traités avec STAGR320 par rapport aux patients sous placebo.



Les principaux critères secondaires d'efficacité ont aussi été atteints, et l'étude a montré un profil de tolérance comparable à celui observé dans d'autres études cliniques. Ces résultats ouvrent la voie pour des soumissions réglementaires en Europe et aux États-Unis.



