Stallergenes Greer : intègre les favorites de Portzamparc

Le bureau d'études d'études Portzamparc se montre bien plus positif sur l'action du groupe pharmaceutique Stallergenes Greer : de 'conserver', le conseil des analystes passe à l'achat, et la valeur est de plus intégrée à leur liste de valeurs préférées 'Convictions'. L'objectif de cours est fixé à 34,3 euros, soit un potentiel de hausse de l'ordre de 15%.



Selon une note de recherche, les difficultés industrielles qui avaient plombé le groupe en 2015 appartiennent désormais au passé : 'Stallergènes a brillamment réussi son come-back, grâce aux excellentes performances de ses produits d'immunothérapie allergéniques', saluent les analystes. Tant et si bien que les comptes du 1er semestre ont sanctionné le retour du 'leadership de marché' du groupe, celui d'une rentabilité appréciable, alors que la trésorerie nette ne l'est pas moins. Ce qui permet d'envisager des acquisitions.



En outre, 'la marque 'Stallergènes' reste forte, particulièrement en Europe, où le groupe continue de gagner des parts de marchés. La bonne dynamique des ventes devrait se poursuivre', estiment les spécialistes, selon lesquels Stallergenes Greer présente un profil de croissance rentable bien moins risqué que ceux des petites biotechs.









