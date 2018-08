Stallergènes-Greer : valeur favorite d'Oddo dans les Midcaps

30/08/2018 | 10:25

Oddo reste à l'achat sur la valeur après l'annonce des résultats du 1er semestre 2018. Après ajustement de ses prévisions, le nouveau objectif d'Oddo ressort à 37 E (contre 30,5 E auparavant), définissant un potentiel désormais proche de 21%.



' Stallergènes-Greer figure parmi nos valeurs favorites dans les Midcaps Santé même si sa liquidité limitée freinera certains investisseurs (à redécouvrir) ' indique Oddo.



L'EBITDA a atteint 27,6 ME et l'EBIT 17,4 ME. Les guidances relevées en juin sont confirmées à savoir un CA entre 270 ME et 280 ME et un EBITDA compris entre 40 et 50 ME (consensus de 44 MEe).



Oddo souligne que les ventes sont supérieures à leur attente et notamment sur les zones core (Europe du Sud : +34% - USA : +0% mais +12% à devise constante) ou les business lines core (VSL : +19%).



' Les guidances semblent maintenant atteignables (CA induit au S2 : +1,5%e) ' rajoute Oddo.



