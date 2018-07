Standard Chartered: bénéfice avant impôt en hausse de 34% au 1er semestre

Hong Kong (awp/afp) - La banque britannique Standard Chartered a annoncé mardi un bénéfice avant impôt en hausse de 34% au premier semestre, ce qui confirme sa reprise après une vaste opération de restructuration.

L'établissement, dont le siège est à Londres mais dont les activités se situent principalement en Asie, a publié un bénéfice avant impôt de 2,35 milliards de dollars lors des six premiers mois de l'année, contre 1,75 milliard au premier semestre 2017.

Standard Chartered, qui avait accusé une lourde perte en 2015 en raison de créances douteuses trop importantes, était sortie du rouge en 2016 grâce à un vaste programme de réorganisation prévoyant notamment la suppression de quelque 15.000 emplois, la restructuration de 100 milliards de dollars d'actifs et un recentrage sur la clientèle fortunée.

"Le groupe a réalisé une performance solide au premier semestre, avec des progrès encourageants sur plusieurs fronts", a déclaré son directeur général Bill Winters dans un communiqué.

En pleine période de tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, le président de Standard Chartered José Viñals a indiqué que l'exposition de sa banque au commerce sino-américain était limitée, et qu'elle bénéficierait au contraire de toute hausse éventuelle des échanges entre la Chine et les pays du Moyen-Orient, d'Asie et d'Afrique.

