Chine et USA dopent le premier trimestre de Nestlé, objectifs confirmés

Le plus grand groupe alimentaire mondial, propriétaire entre autres de Maggi Soup et des barres chocolatées KitKat, a déclaré que les Etats-Unis et la Chine, ses principaux marchés, avaient maintenu leurs solides performances, ajoutant que les produits pour animaux de compagnie, les produits laitiers et la nutrition infantile avaient contribué le plus fortement à cette croissance.

Nestlé et ses concurrents tentent de compenser la tendance des consommateurs à préférer des aliments frais et produits localement en se concentrant sur des segments à croissance rapide comme les préparations pour nourrissons et le café.

Sur les trois premiers mois de l'année, la croissance organique a été de 3,4% et le chiffre d'affaires a pour sa part augmenté de 4,3% à 22,2 milliards de francs suisses (19,5 milliards d'euros). Les analystes avaient anticipé respectivement +2,8% et 22,1 milliards, selon des données Infront Data.

"Notre rapidité d’action accrue, notre capacité à innover pour un monde en mutation et notre capacité à exécuter portent clairement leurs fruits. Nous confirmons nos prévisions pour l’année", déclare Marck Schneider, administrateur délégué du groupe suisse, cité dans un communiqué.

Nestlé a également déclaré que les efforts visant à orienter davantage son portefeuille vers la santé et le bien-être, et à remanier, voire céder les marques sous-performantes, étaient en bonne voie.

Il a précisé que les passages en revue des options stratégiques pour sa division soins de la peau et pour sa marque Herta (viande transformée) seraient finalisées vers la mi et vers la fin 2019.

PRÉVISIONS DE CROISSANCE

Nestlé a estimé que la croissance en volume des ventes avait bien résisté au cours du trimestre et que les prix s'étaient améliorés, à la faveur de leur hausse au Brésil et aux Etats-Unis.

Le marché chinois a maintenu sa croissance moyenne à un chiffre, notamment grâce aux préparations haut de gamme pour nourrissons et à Nescafé.

Les acquisitions d'une licence de vente de produits Starbucks et d'Atrium Innovations, qui ne sont pas comprises dans la croissance organique, ont contribué à la hausse du chiffre d'affaires global.

Pour Jean-Philippe Bertschy, analyste de Vontobel, ces résultats montrent que les mesures prises l'année dernière commencent à porter ses fruits. Il estime que les prévisions de croissance seront relevées. Il confirme sa recommandation "à l'achat" sur le titre.

L'action Nestlé progressait de 1,06% à 96,10 francs vers 08h50 GMT à la Bourse de Zurich, portant sa progression depuis le début de l'année à plus de 20%, faisant un peu mieux que l'indice regroupant les valeurs agro-alimentaires européennes sur la période (+18,6%).

Mercredi, Danone a fait état d'un ralentissement de sa croissance organique à 0,8% au premier trimestre, pénalisé par la faiblesse de sa nutrition infantile en Chine et le boycott de ses produits laitiers au Maroc. Le groupe français a toutefois dit tabler sur une accélération de ses ventes dès le deuxième trimestre grâce à des comparatifs plus favorables.

Jeudi le géant anglo-néerlandais Unilever a annoncé une croissance organique de ses ventes de 3,1% sur la même période, évolution qui a dépassé les attentes des analystes.

(Catherine Mallebay-Vacqueur, édité par Benoit Van Overstraeten)

par Silke Koltrowitz