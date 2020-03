La valeur du jour à Wall Street STARBUCKS : les ventes vont lourdement chuté en Chine au deuxième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Starbucks (-1,73% à 74,90 dollars) est une autre victime du Covid-19. La chaîne américaine de café a indiqué jeudi soir qu'elle s'attendait à une chute d’environ 50% de ses ventes à magasins comparables en Chine au cours de son deuxième trimestre fiscal 2020 (qui sera clos fin mars). Auparavant, le groupe attendait une croissance d’environ +3%. Starbucks estime que l’épidémie pourrait réduire ses revenus en Chine sur cette période de 400 à 430 millions de dollars.Début février, jusqu'à 80% des points de ventes de Starbucks étaient fermés en Chine. Aujourd'hui, plus de 90% des cafés Starbucks en Chine sont ouverts, mais avec des horaires réduits pour la plupart.En parallèle, le groupe a annoncé qu'il n'y avait pas d'impact perceptible sur son activité aux Etats-Unis, qui a représenté environ 65% de l'activité totale du groupe au premier trimestre fiscal 2020." Bien que la situation actuelle en Chine soit évolutive, nous pensons que les répercussions financières du Covid-19 sont temporaires et nous restons confiants dans la force de la marque Starbucks ainsi que dans la rentabilité et le potentiel de croissance à long terme en Chine ", a déclaré Kevin Johnson, le PDG de Starbucks.