STARBUCKS : bat le consensus et relève ses prévisions

Starbucks a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et relevé ses prévisions annuelles. Au titre de son troisième trimestre fiscal, la première chaîne mondiale de cafés a publié un bénéfice net de 1,4 milliard de dollars, ou 1,12 dollar par action, contre 853 millions, ou 61 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 78 cents. Le chiffre d'affaires a atteint 6,8 milliard, contre 6,3 milliards un an plus tôt. Les analystes tablaient sur un BPA de 72 cents et sur un chiffre d'affaires de 6,7 milliards.Les ventes à nombre de magasins comparable dans les Amériques ont progressé de 7 % grâce à une hausse de 4 % du ticket moyen et de 3 % des transactions. Aux Etats-Unis, la hausse atteint 7 %. A l'échelle mondiale, la progression atteint 6 %.Le groupe table désormais sur une hausse annuelle de 7 % de ses ventes contre 5 % auparavant. A nombre de magasins comparable, la progression devrait être de 4 % et non plus comprise entre 3 % et 4 %.