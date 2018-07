STARBUCKS : est plus prudent pour ses perspectives annuelles

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Starbucks a abaissé ses prévisions de résultats pour son exercice 2018 clos début octobre. Le groupe table désormais sur une croissance à magasins comparables "juste sous" sa fourchette cible de 3 à 5%. Sur le seul quatrième trimestre, elle sera dans le bas de cette fourchette. De plus, Starbucks anticipe un bénéfice par action compris entre 3,26 et 3,28 dollars en données publiées et entre 2,40 et 2,42 dollars en données ajustées. Sa précédente guidance était de 3,32/3,36 dollars pour le premier et de 2,48/2,53 dollars pour le second.Au troisième trimestre clos début juillet, Starbucks a vu son bénéfice net progresser de 23,3% pour atteindre 852,5 millions de dollars ou 61 cents par action. En données ajustées, il sort à 62 cents. Ses ventes ont augmenté de 11,5% à 6,31 milliards de dollars. A magasins comparables, elles ont progressé de 1%.Le consensus FactSet était de 61 cents par action et de 6,26 milliards de dollars de ventes, en croissance comparable de 1%.