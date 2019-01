STARBUCKS : surpasse les estimations au premier trimestre

Données financières ($) CA 2019 26 144 M EBIT 2019 4 470 M Résultat net 2019 3 292 M Dette 2019 5 914 M Rendement 2019 2,29% PER 2019 25,09 PER 2020 21,71 VE / CA 2019 3,30x VE / CA 2020 3,23x Capitalisation 80 316 M Graphique STARBUCKS CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique STARBUCKS CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 33 Objectif de cours Moyen 68,7 $ Ecart / Objectif Moyen 6,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Kevin Johnson President, Chief Executive Officer & Director Myron E. Ullman Chairman Rosalind Gates Brewer COO, Director & Group President-Americas Leo Tsoi Chief Operating Officer Patrick J. Grismer Chief Financial Officer & Executive Vice President Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) STARBUCKS CORPORATION 3.15% 80 316 COMPASS GROUP PLC -2.24% 33 543 SODEXO 4.83% 15 662 DARDEN RESTAURANTS 7.57% 13 267 WHITBREAD 8.12% 11 887 JOLLIBEE FOODS CORPORATION --.--% 6 511