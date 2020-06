STARBUCKS : tombera dans le rouge au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lors d'une conférence en ligne, Starbucks a annoncé que ses ventes, à nombre de cafés constant, ont reculé de 21% en Chine au mois de mai après -32% en avril. Aujourd'hui, 99% de ses boutiques en Chine sont ouvertes alors que le groupe a ouvert 57 nouveaux points de vente dans le pays en avril et mai. La société a confirmé son objectif d'ouvrir 500 boutiques en Chine au cours de son exercice fiscal. Aux Etats-Unis, 91% des Starbucks étaient ouvert à fin mai. Les ventes y avaient chuté de 43% en mai après -63% en avril.Toujours aux Etats-Unis, le groupe compte ouvrir 300 nouvelles boutiques cette année, soit moitié moins que prévu.En termes de perspectives, Starbucks voit des progrès en Chine et s'attend à une reprise significative des ventes d'ici la fin du quatrième trimestre.Le groupe table sur une perte nette par action, hors éléments exceptionnelles, comprise au troisième trimestre entre 55 et 70 cents. Le Covid-19 devrait par ailleurs amputer son chiffre d'affaires de la période de 3 à 3,2 milliards de dollars.Enfin, la société vise pour le quatrième trimestre sur un rebond du BPA hors éléments exceptionnels qui serait compris entre 15 et 40 cents.