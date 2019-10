Starbucks : BPA conforme au consensus au 4e trimestre

31/10/2019 | 10:05

Starbucks a présenté mercredi soir, au titre de son quatrième trimestre 2018-19, un bénéfice par action ajusté (non GAAP) en croissance de 13% à 70 cents, un BPA en ligne avec l'estimation moyenne des analystes.



Le chiffre d'affaires de la chaine de cafés basée à Seattle a augmenté de 7% à 6,7 milliards de dollars, dont une croissance de 5% à surface comparable avec des hausses de 3% du ticket moyen et de 2% des transactions comparables.



Affichant un BPA ajusté en croissance de 17% à 2,83 dollars sur l'exercice écoulé, Starbucks l'anticipe entre trois et 3,05 dollars en 2019-20. En outre, il annonce relever de 14% de son dividende trimestriel, à 41 cents par action.



