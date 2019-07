Starbucks : BPA supérieur aux attentes au 3e trimestre

26/07/2019 | 11:52

Starbucks a présenté jeudi soir, au titre de son troisième trimestre 2018-19, un bénéfice par action ajusté (non GAAP) en croissance de 26% à 78 cents, un BPA battant de six cents l'estimation moyenne des analystes.



Le chiffre d'affaires de la chaine de cafés basée à Seattle a augmenté de 8% à 6,8 milliards de dollars, dont une croissance de 6% à surface comparable avec des hausses du ticket moyen de 4% aux Etats-Unis et de 3% en Chine.



Le groupe a ouvert 442 nouveaux cafés nets en cours de période, portant le réseau à 30.626 cafés à fin juin, en croissance de 7% sur un an. Un tiers des ouvertures ont eu lieu en Chine et 48% sur les autres marchés internationaux.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.