Starbucks : Nestlé et Starbucks concluent un accord conférant une licence mondiale perpétuelle sur les biens de consommation emballés et les produits de services alimentaires de Starbucks

Nestlé et Starbucks Corporation ont annoncé aujourd’hui la clôture d’une transaction octroyant à Nestlé les droits perpétuels sur la commercialisation des biens de consommation emballés et des produits de services alimentaires de Starbucks, en dehors des cafés de la société.

Dans le cadre de cette alliance, les deux sociétés travailleront en étroite collaboration sur la gamme actuelle de cafés torréfiés et moulus de Starbucks, ainsi que de cafés en grains, cafés instantanés et cafés en dosettes. Cette alliance capitalisera également sur l’expérience et les capacités des deux sociétés, en vue de travailler sur l’innovation afin d’améliorer son offre de produits pour les amateurs de café à travers le monde.

« Ce partenariat reflète la mise en oeuvre de notre programme de croissance, et confère à Nestlé une position inégalée dans le secteur du café grâce à une gamme complète de marques innovantes. Avec Starbucks, Nescafé et Nespresso, nous réunissons les trois marques de café les plus emblématiques au monde », a déclaré Mark Schneider, PDG de Nestlé. « Cette remarquable collaboration entre les deux équipes résulte de la conclusion rapide de cet accord, qui ouvrira la voie à de futures opportunités de croissance », a-t-il ajouté.

Cet accord renforce significativement la gamme des produits offerts par Nestlé dans le secteur nord-américain des cafés torréfiés, moulus et en dosettes haut de gamme. Il permet également l’expansion mondiale de la marque Starbucks sur le marché de l’épicerie et des services alimentaires, en s’appuyant sur la portée mondiale de Nestlé.

« Cette alliance mondiale avec Nestlé dans le secteur du café constitue une étape stratégique significative pour la croissance de Starbucks », a déclaré Kevin Johnson, PDG de Starbucks. « Le fait de réunir le distributeur de café leader mondial, la plus grande société mondiale du secteur des produits alimentaires et des boissons, et la plus grande et dynamique base installée de machines à café à capsules pour la maison contribue à amplifier la marque Starbucks à travers le monde, tout en délivrant une création de valeur à long terme pour nos actionnaires. »

Près de 500 employés de Starbucks aux États-Unis et en Europe rejoindront la famille Nestlé, la majorité étant basée à Seattle et à Londres. L’expansion internationale de l’entreprise sera dirigée depuis le siège social mondial de Nestlé basé à Vevey, en Suisse.

Cet accord couvre les marques de cafés et de thés pré-emballés, telles que Starbucks®, Seattle’s Best Coffee®, TeavanaTM/MC, Starbucks VIA® Instant, les cafés Torrefazione Italia®, et les dosettes K-Cup® de la marque Starbucks. Il n’inclut par les produits prêts à la consommation et toutes les ventes de produits commercialisés dans les cafés Starbucks.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué contient certaines déclarations « prévisionnelles » au sens des lois et règlements applicables sur les valeurs mobilières. En règle générale, ces déclarations peuvent être identifiées par l’utilisation de termes tels que « anticiper », « prévoir », « croire », « pourrait », « estimer », « sentir », « prévoir », « prévu », « peut », « planifier », « potentiel », « projet », « devrait », « sera », « serait », ainsi que d’autres expressions similaires destinées à identifier les déclarations prévisionnelles, bien que toutes les déclarations prévisionnelles ne contiennent pas ces termes permettant de les identifier. Ces déclarations sont basées sur les informations dont Starbucks dispose à la date des présentes, et la performance ou les résultats réels de Starbucks pourraient être substantiellement différents de ceux indiqués ou sous-entendus en raison des risques et des incertitudes liés à son activité. Ces risques et incertitudes incluent, sans toutefois s’y limiter, les fluctuations de l’économie et de la devise américaine ainsi que des économies et devises internationales, notre capacité à préserver, faire croître et tirer parti de nos marques, les effets négatifs potentiels des incidents impliquant des maladies véhiculées par les produits alimentaires ou les boissons, des altérations, des falsifications, une contamination ou des erreurs d’étiquetage, les effets négatifs potentiels de violations significatives de nos systèmes de technologies de l’information si nous subissons une violation significative, les pannes significatives de nos systèmes de technologies de l’information, les coûts liés aux initiatives et projets de la société, ainsi que l’exécution réussie des initiatives et projets de la société, l’acceptation des produits de la société par les clients, l’impact de la concurrence, ainsi que des facteurs économiques et industriels globaux, tels que les prix et la disponibilité du café, des produits laitiers et d’autres matières premières, l’exécution réussie des plans internes de performance et d’expansion, les fluctuations de l’économie et de la devise américaine ainsi que les fluctuations d’autres économies et devises internationales, l’impact des initiatives menées par les concurrents, les conséquences des procédures judiciaires, ainsi que d’autres risques détaillés dans les dépôts de la Société auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris dans la section « Facteurs de risque » du rapport annuel de la Société sur formulaire 10-K relatif à l’exercice clos le 1er octobre 2017 . La société rejette toute obligation d’actualiser une quelconque de ces déclarations prévisionnelles.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180828005780/fr/