Starbucks : nomme Patrick Grismer au poste de Directeur des affaires financières

Starbucks Corporation (NASDAQ : SBUX) a annoncé aujourd’hui la désignation de Patrick Grismer en tant que vice-président exécutif et directeur des affaires financières (DAF). Sous l’autorité de Kevin Johnson, le président directeur général de Starbucks, M. Grismer succède à Scott Maw qui prendra sa retraite le 30 novembre. Afin d’assurer une transition en douceur, M. Maw restera consultant senior jusqu’en mars 2019, M. Grismer rejoignant l’entreprise le 12 novembre et assumant le poste de DAF à partir du 30 novembre.

Directeur financier accompli, M. Grismer apporte à Starbucks une expérience significative de leadership au sein d’entreprises internationales en pleine croissance et en contact direct avec les consommateurs, avec notamment plus de 25 années combinées chez Hyatt Hotels Corporation, Yum! Brands (société mère de KFC, Pizza Hut et Taco Bell), et The Walt Disney Company.

M. Grismer rejoint Starbucks alors qu’il est actuellement DAF de Hyatt, poste qu’il occupe depuis qu’il est entré dans cette société en mars 2016. À ce poste, ses responsabilités recouvraient tous les aspects de la fonction financière mondiale, de la stratégie d’entreprise, de la gestion des actifs, de la construction, des achats et des services partagés.

« En tant que DAF expérimenté, ayant exercé ses fonctions dans plusieurs entreprises internationales en pleine croissance et en contact avec les consommateurs, Patrick Grismer apporte à Starbucks une incroyable expertise financière, un état d’esprit centré sur le client, ainsi qu’une vaste expérience du secteur de la restauration », a déclaré Kevin Johnson, président et directeur général de Starbucks. « Patrick Grismer sera une recrue exceptionnelle pour l’équipe, et je suis impatient de m’associer avec lui dans la poursuite de l’exécution de nos priorités stratégiques, et la préservation de la solidité de nos performances financières. »

Avant Hyatt, M. Grismer a occupé divers postes de direction au sein de Yum! Brands pendant 14 ans, dont le poste de DAF. Avant Yum! Brands, M. Grismer a assumé diverses fonctions dans les domaines de la finance et de la stratégie, chez The Walt Disney Company sur une période de dix ans, notamment en tant que vice-président de la planification commerciale et du développement pour The Disneyland Resort. M. Grismer a débuté sa carrière en tant que consultant en gestion chez Price Waterhouse.

M. Grismer a obtenu une licence en administration commerciale à l’University of Southern California, une maîtrise en administration commerciale à la Northwestern University’s Kellogg Graduate School of Management, et est devenu expert-comptable dans l’État de Californie.

« Je suis très heureux de rejoindre Starbucks, et je me sens privilégié de faire partie de l’équipe chargée de diriger cette entreprise mondiale emblématique. J’ai toujours admiré la marque et les valeurs de Starbucks, et je suis impatient de travailler avec Kevin Johnson et l’équipe de direction afin d’accompagner l’entreprise dans sa nouvelle phase de croissance », a confié M. Grismer.

À propos de Starbucks

Depuis 1971, Starbucks Coffee Company s’engage à obtenir et à torréfier de façon éthique un café arabica de haute qualité. Aujourd’hui, la société, qui compte des magasins dans le monde entier, est le premier torréfacteur et détaillant de cafés de spécialité à l’échelle internationale. Grâce à nos principes directeurs et notre engagement inébranlable envers l’excellence, nous offrons une expérience Starbucks unique à chaque client avec chaque tasse de café servie. Pour apprécier cette expérience, rendez-nous visite dans nos magasins, en ligne sur Starbucks.com et par l’intermédiaire de la Starbucks Newsroom.

