Starrag voit ses résultats semestriels affectés par le coronavirus

Zurich (awp) - Le constructeur de machines d'usinage Starrag a enregistré des résultats en nette baisse au premier semestre, en raison de l'impact du coronavirus. Le groupe de St-Gall a mis en place un programme d'économies, dont la réduction du personnel de 10% d'ici la fin de l'année.

Starrag compte mettre de côté 20 millions de francs suisses sur l'ensemble de l'année, dont 8 millions au premier semestre. Quant à la réduction du nombre de collaborateurs, elle devrait être réalisée par la résiliation des contrats à durée déterminée, les fluctuations naturelles et la diminution des dépenses administratives, précise jeudi le communiqué.

Durant la période sous revue, le chiffre d'affaires a chuté de 28% à 155 millions de francs suisses et les entrées de commandes de 49% à 89 millions. Le carnet de commandes a pour sa part atteint 213 millions de francs suisses pour le 2e semestre et au-delà.

L'Europe et l'Asie sont les régions les plus affectées par le repli des ventes, de même que les divisions Industriel et Aérospatial, indique le groupe.

Le bénéfice opérationnel (Ebit) a dévissé de 35,4% à 0,6 million, mais la marge afférente est restée stable à 0,4%. Le bénéfice net a diminué de plus de trois quart (-84,3%) à 0,5 million.

L'entreprise ne s'est pas aventurée sur le terrain des prévisions, mais n'anticipe pas de reprise avant 2021.

lk/al