State Street : nomme Francisco Aristeguieta à la tête de l'activité internationale de la société

L'ex-PDG de Citigroup Asia stimulera la croissance continue de la société en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique latine et en Asie-Pacifique

State Street Corporation, (State Street), NYSE:STT, a annoncé aujourd'hui la nomination de Francisco Aristeguieta au poste de PDG en charge de l'activité internationale de la société. M. Aristeguieta, qui a rejoint l'entreprise au mois de juillet, rendra compte au président et PDG de State Street, Ron O’Hanley, et deviendra membre du Comité de gestion, l'organe le plus élevé de l'entreprise en matière de stratégie et de prise de décisions.

Âgé de 53 ans, M. Aristeguieta a rejoint State Street après avoir travaillé au sein de Citigroup, où il occupait dernièrement la fonction de PDG en charge de l'activité asiatique de l'entreprise, à la tête de 60 000 personnes et générant un tiers des bénéfices de la société. Avant d'être à ce poste, il était en charge de l'activité de Citigroup en Amérique latine et dirigeait avant cela le Transaction Services Group en Amérique latine (traitement des valeurs mobilières, gestion des activités commerciales et des liquidités), et a occupé le poste de vice-président du conseil de Banco de Chile. Il est également membre des conseils d'organismes à but non lucratif et de groupes industriels (The Asia Society, Junior Achievement Americas, et The American Chambers of Commerce of Latin America).

"Nous sommes ravis d'accueillir Francisco au sein de State Street", déclare Ron O’Hanley. "Son expérience approfondie et son leadership éprouvé stimuleront nos objectifs de stratégie et de croissance pour le compte de nos clients et de nos actionnaires, et consolideront encore nos équipes de direction locales en dehors des États-Unis. Cette nomination soutient également notre objectif de faire de State Street une organisation plus souple et efficace pour nos clients."

State Street dispose d'une solide présence en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient au service de gestionnaires d'actifs, des propriétaires d'actifs, des institutions officielles, des banques centrales, des compagnies d'assurance et des intermédiaires financiers. Aujourd'hui, la société tire plus de 40 pour cent de son chiffre d'affaires en dehors des États-Unis, en fournissant des solutions à ses clients dans 28 pays et dans plus de 100 marchés, avec environ 25 000 employés. Les moteurs de la demande des clients en termes d'assistance internationale sont le développement rapide des régimes de retraite, la croissance des véhicules de placements collectifs, ainsi que des tendances démographiques favorables.

Initialement basé à Hong Kong, M. Aristeguieta sera en charge de toutes les activités commerciales de State Street en dehors des États-Unis, y compris l'exécution stratégique, la promotion de l'engagement client, la formation des talents, la recherche d'opportunités de croissance, l'accroissement de la part de marché, ainsi que l'approfondissement des relations avec les officiels gouvernementaux et les régulateurs. Il travaillera en partenariat avec les dirigeants mondiaux de State Street en vue de fournir des solutions, une expertise et des informations aux clients aux quatre coins du globe.

"Je suis très heureux d'intégrer State Street, un chef de file du secteur et une société que j'admire", déclare Francisco Aristeguieta. "Je pense qu'il existe des opportunités considérables grâce à l'échelle et à la présence mondiale de State Street, et grâce à ses innovations et à ses talents. Je me réjouis à l'idée de consolider ces avantages et d'optimiser la portée internationale de la société, son exceptionnelle croissance et sa performance."

State Street Corporation (NYSE:STT) est un chef de file mondial des services financiers destinés aux investisseurs institutionnels. La société propose des solutions de traitement, de gestion, de recherche et de courtage en matière de placements. Avec 31,62 trillions de dollars d'actifs en conservation et sous administration, et 2,51 trillions de dollars* d'actifs sous gestion au 31 décembre 2018, State Street évolue dans plus de 100 marchés géographiques, notamment aux États-Unis, au Canada, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site de State Street à l'adresse www.statestreet.com.

*Ce chiffre est présenté au 31 décembre 2018 et comprend environ 32,44 milliards de dollars d'actifs relatifs aux produits SPDR pour lesquels State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC (SSGA FD) agit exclusivement en qualité d'agent de commercialisation. SSGA FD et State Street Global Advisors sont des sociétés affiliées.

