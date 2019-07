State Street : nomme le responsable de son unité en charge du Royaume-Uni, de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique

State Street Corporation (NYSE:STT) a annoncé la nomination de Jörg Ambrosius au poste de responsable de son unité en charge du Royaume-Uni, de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique (EMOA). M. Ambrosius, qui évolue au sein de State Street depuis 18 années, sera supervisé par Francisco Aristeguieta, le nouveau responsable des activités internationales de State Street. M. Ambrosius succédera à Liz Nolan, qui a été nommée, plus tôt dans l'année, au poste de responsable de l'équipe en charge de la distribution internationale de State Street, pour diriger les opérations et les infrastructures mondiales de la société. M. Ambrosius sera également membre du comité de gestion de State Street, la plus haute instance du groupe en charge de l'élaboration des stratégies et des politiques. La nomination de M. Ambrosius est sujette à approbation réglementaire.

En tant que responsable de la région EMOA chez State Street, M. Ambrosius sera responsable de toutes les activités commerciales, y compris l'orientation stratégique, l'engagement client, le développement de talents, la supervision de la gestion des risques, les opportunités de croissance, ainsi que la gestion des relations avec diverses parties prenantes, y compris des autorités locales et des régulateurs.

M. Ambrosius a plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des services financiers. Il occupait récemment la fonction de co-responsable de l'unité des services internationaux pour l'EMOA et de responsable de l'unité de traitement des fonds souverains internationaux. À ces postes, il était responsable du développement et de l'exécution des stratégies commerciales, des processus de gestion des risques, et de la fourniture d'une expérience State Street unique pour chaque client.

"La région EMOA est très importante pour nous, et nous sommes fiers d'y être présents depuis près de 50 ans et d'y employer plus de 13 000 personnes", déclare Francisco Aristeguieta. "Tout au long de sa carrière, Jörg a démontré son aptitude à diriger des unités et des équipes clefs, et prend à présent les rênes de notre stratégie EMOA. Nos clients et le secteur traversent une période de profond changement, et l'expérience de Jörg en tant qu'associé stratégique auprès des clients institutionnels, sa connaissance des régulations régionales complexes et variées et son expertise professionnelle avec l'ensemble des parties prenantes font de lui le candidat parfait pour ce poste. Je suis certain qu'il générera des résultats exceptionnels pour nos clients et notre société."

Et M. Ambrosius d'ajouter: "Je suis ravi d'occuper ce nouveau poste à un moment si important pour State Street, nos clients et l'industrie toute entière. Il est vital pour nous de proposer des partenariats stratégiques à nos clients pour les aider à relever leurs défis et à atteindre leurs objectifs, tout en tenant nos engagements financiers à l'égard de nos parties prenantes et en conservant notre excellence en termes de risques. Nous disposons d'une solide plateforme dans la région EMOA pour renforcer nos activités, et je me réjouis à l'idée de travailler avec les équipes de toute la région pour stimuler la croissance et générer des retours sur investissement."

