Stef : Oddo BHF relève son un objectif de cours

02/09/2019 | 10:49

Oddo BHF confirme sa recommandation 'achat' sur Stef avec un objectif de cours relevé de 94 à 98 euros, revenant sur la publication par le logisticien du froid de ses résultats semestriels, la semaine dernière.



Le bureau d'études note de 'bonnes perspectives sur les activités core business, des incertitudes sur l'activité maritime', ainsi qu'une 'bonne croissance organique France et International complétée par du M&A, et une bonne visibilité hormis dans le maritime'.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

