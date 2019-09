Le Groupe STEF a intégré 2 nouveaux membres au sein de son comité exécutif : Vincent Kirklar et Ludovic Laporte

Communiqué de presse 9 septembre 2019

NOMINATIONS

Le Groupe STEF a intégré deux nouveaux membres au sein de son Comité exécutif.

Vincent KIRKLAR (ingénieur INSA Strasbourg, Executive MBA de l'EM Lyon Business School) est nommé Directeur immobilier du Groupe STEF et intègre le Comité Exécutif.

Vincent Kirklar a désormais sous sa responsabilité le développement, l'optimisation et la sécurisation de l'ensemble du parc immobilier du Groupe.

Après un début de carrière chez Eiffage puis Socotec, il a rejoint STEF en 1999 pour exercer les fonctions de Responsable études & travaux puis de Directeur technique immobilier.

Ludovic LAPORTE (ingénieur ESTACA, Mastère spécialisé d'audit à HEC School of Management, Commissaire aux comptes) devient Directeur financier du Groupe STEF et intègre le Comité Exécutif.

Ludovic Laporte est désormais responsable de la comptabilité, de la fiscalité, de la gestion financière et des processus budgétaire du Groupe.

Après 15 ans chez Mazars Paris, il a rejoint STEF en 2014 en qualité de Directeur comptable du Groupe.

STEF est le leader européen du transport et de la logistique sous température contrôlée. Sa mission : être le trait d'union entre les univers de l'agroalimentaire et de la consommation. Pour cela, le Groupe achemine des produits alimentaires frais, surgelés ou thermosensibles de leurs zones de production vers les zones de consommation dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire, de délais et de qualité. STEF met son savoir-faire au service d'un portefeuille clients composé d'industriels de l'alimentaire, d'enseignes de la distribution et d'acteurs de la restauration hors-domicile pour accroître l'efficacité de leur supply chain dans une démarche durable. Le Groupe réalise un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards d'euros, compte plus de 18 000 collaborateurs et près de 240 sites implantés dans 7 pays en Europe. L'action STEF est cotée sur Euronext Paris.

