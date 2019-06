Le trafic des navires Corse-continent perturbé par une grève

Revoici avec précision au 6e paragraphe

AJACCIO (awp/afp) - Le trafic des navires entre la Corse et le continent a été perturbé vendredi en raison d'une grève de La Méridionale prévue pour durer, selon les syndicats, et liée à l'attribution des liaisons, a-t-on appris de sources concordantes.

Trois traversées (Ajaccio-Marseille, Marseille-Bastia et Marseille-Propriano) ont été annulées vendredi, selon le site de La Méridionale et un paquebot qui devait initialement arriver à Ajaccio a été dérouté vers Propriano (Corse-du-Sud) par arrêté préfectoral.

Cette décision de la préfecture, qui redoutait un conflit social particulièrement dur, avec des tentatives de blocages de port, alors que la saison touristique s'ouvre, a provoqué la colère des grévistes.

Les syndicats, qui ont été reçus pendant plus de trois heures à Bastia par la préfète de Corse Josiane Chevalier, ont réclamé en vain la levée de l'arrêté.

"On entrave le droit de grève des salariés qui n'ont plus que cela pour garantir leur emploi", a déclaré à l'issue de la réunion Cyril Venouil, du Syndicat des travailleurs corses (STC). "On s'engage dans un conflit long et dur", a-t-il ajouté.

Les grévistes ont également bloqué le terminal Corse du port de Marseille et deux navires de leur concurrent Corsica Linea qui a transféré dans la soirée ses passagers afin de partir de Toulon.

"Nous ne pouvons que déplorer une telle situation au démarrage de la saison. Nous espérons vivement que ce qui pourrait être une véritable prise d'otages des passagers, transporteurs et, par extension, de l'ensemble des acteurs économiques corses (hôteliers, restaurateurs, etc.) ne le deviendra pas", a réagi dans un communiqué le directeur général de Corsica Linea, Pierre-Antoine Villanova.

Dans l'après-midi une quarantaine de manifestants s'était également rassemblée devant la préfecture d'Ajaccio, a constaté une journaliste de l'AFP.

La Méridionale prévoit l'annulation de huit traversées jusqu'à lundi dont trois pour la journée de samedi (Marseille-Ajaccio, Bastia-Marseille et Propriano-Marseille), indique-t-elle sur son site.

Ce mouvement de grève reconductible en plein lancement de la période estivale, à l'appel de la STC, de la CGT et de la CFTC, a été décidé pour demander "l'arrêt de la procédure d'appel d'offres" pour la délégation de service public (DSP) de continuité territoriale entre la Corse et le continent.

La compagnie a en effet appris dans un rapport de la Collectivité de Corse (CDC) qu'elle avait été écartée de "trois lots" desservant Ajaccio, l'Ile-Rousse et Bastia, au profit de son concurrent Corsica Linea (ex-SNCM).

