STEF : Gilbet Dupont abaisse son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Gilbert Dupont reste à l'Achat sur STEF et abaisse son objectif de cours de 100,5 à 94,9 euros. Le bureau d'analyses a abaissé ses BPA de 7,3% en 2019 et 4,3% en 2020 "du fait de la prise en compte de la détérioration du profil opérationnel de l'activité Maritime à court terme". Gilbert Dupont ajoute par ailleurs que les autres divisions du groupe affichent des performances robustes avec une base de comparaison, qui devrait s'améliorer au second semestre.