STEF : Oddo BHF relève sa recommandation à l'Achat

Oddo BHF relève sa recommandation de Neutre à Achat sur Stef et maintient son objectif de 94 euros. Le groupe a publié des résultats semestriels au-dessus des attentes du bureau d’analyses. « La dynamique est bonne pour le groupe Stef et le redressement des marges est fort ce semestre », a souligné Oddo BHF. Il indique par ailleurs que les aléas liés à l’activité Maritime pourraient peser sur la marge au deuxième trimestre. Ils sont toutefois largement compensés par les bonnes performances des activités plus « core-business » du groupe, ce qui est très rassurant.