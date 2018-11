Connecting food market players

Communiqué de presse 7 novembre 2018

STEF déploie sa marque employeur au niveau européen

STEF lance sa marque employeur avec une signature forte et engageante « Construisez votre futur au cœur du monde alimentaire ».

Expression de la conviction profonde du Groupe, elle est une invitation faite à chaque candidat de participer à construire l'avenir du monde alimentaire. Car être pleinement acteur de sa carrière, quels que soient le niveau de formation initiale et le poste occupé, c'est possible chez STEF !

Elle met également en valeur le fait que rejoindre le Groupe STEF, c'est travailler au sein d'un monde alimentaire en pleine transformation. C'est aussi vivre une expérience unique chez le leader du secteur et au sein d'une équipe d'hommes et de femmes impliqués et unis autour de l'actionnariat salarié.

Jean-Pierre Sancier, Directeur général de STEF déclare : « Nous sommes fiers que notre marque employeur porte en elle toute l'identité du Groupe. Elle a pour ambition d'attirer de nouveaux talents afin de répondre aux défis qui seront les nôtres dans les prochaines décennies et de positionner STEF comme un employeur engagé auprès de ses clients et de ses partenaires et responsable vis-à-vis de la société civile ».

Jean-Yves Chameyrat, Directeur des ressources humaines de STEF ajoute : « Chaque année, le Groupe recrute plusieurs centaines de collaborateurs. Il était donc essentiel d'expliciter qui nous sommes afin de capter les meilleurs profils et de se rendre attractif sur un marché du travail toujours plus concurrentiel. Pour cela, nous avons de nombreux atouts, notamment celui de proposer une pluralité de métiers avec des trajectoires de carrière construites et motivantes ».

La campagne met en scène des moments de vie où des gens consomment avec plaisir des produits alimentaires qu'ils aiment et qui ont été stockés et transportés par les équipes STEF. Accompagnée d'une histoire courte, elle met en valeur la relation qui existe entre les consommateurs et les salariés du Groupe qui se mobilisent pour renouveler le défi de livrer plus de 14 millions de tonnes de marchandises chaque année.

Le lancement de la marque employeur STEF a débuté début novembre en France et se poursuivra progressivement dans tous les autres pays du Groupe : Belgique, Pays-Bas, Suisse, Italie, Espagne et Portugal. Le Groupe a souhaité privilégier un déploiement de proximité avec un volet physique dans le cadre des relations avec les écoles et les salons de recrutement ainsi qu'un volet digital avec une présence sur les principaux sites d'emploi européens et sur les réseaux sociaux.

A propos de STEF -www.stef.com

STEF est le leader européen des services de logistique et de transport sous température contrôlée Le Groupe achemine des produits alimentaires frais, surgelés ou thermosensibles de leurs zones de production vers les zones de consommation dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire, de délais et de qualité. Chaque jour, à travers un large réseau de 230 sites en France, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Belgique, aux Pays-Bas et en Suisse, les 18 000 collaborateurs de STEF se mobilisent au service des industriels de l'agroalimentaire, des enseignes de la distribution et des acteurs de la restauration hors-domicile. En 2017, STEF a réalisé un chiffre d'affaires de 2 976 M€.

Contact presse :catherine.marie@stef.com// Tél. : + 33 (0)1 40 74 29 64 / + 33 (0)6 35 23 10 88