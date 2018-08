STEF : hausse de 7,7% du résultat net part du groupe

30/08/2018 | 18:09

STEF a fait état d'un chiffre d'affaires de 797 millions d'euros au titre du deuxième trimestre de son exercice, ce qui témoigne d'une hausse de +8,4% et de 6,8% à périmètre constant par rapport à la même période en 2017.



'Le chiffre d'affaires cumulé du groupe au 30 juin 2018 s'élève à 1 557,6 millions d'euros contre 1 433 millions d'euros au 30 juin 2017, en progression de 8,7%, dont 7,7% à périmètre constant', précise, enfin, le groupe STEF.



Le résultat opérationnel est en hausse de 6,9% à 48 ME et le résultat net part du groupe progresse de 7,7% à 33,1 ME.



' STEF entend consolider sa croissance au second semestre et mettre en performance ses différents investissements en Europe. Le Groupe apportera notamment une attention particulière au processus d'intégration des dernières acquisitions et, concernant La Méridionale, à l'appel d'offres, lancé début août, pour la prochaine délégation de service public ' indique la direction.



