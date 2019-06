Communiqué de presse 6 juin 2019

Digital :

STEF lance ses sites internet en Espagne et au Portugal

STEF poursuit le déploiement de sa plateforme de sites web avec la mise en ligne de www.stef.es et www.stef.pt dédiés respectivement aux marchés espagnols et portugais. Ils s'inscrivent dans la stratégie du Groupe STEF d'harmoniser sa communication digitale à l'international autour de sa signature Connecting Food Market Players, traduction de son positionnement au cœur de la chaîne agroalimentaire.

Lancée en 2018, la plateforme accueille déjà le site corporate www.stef.com, ainsi que les sites consacrés aux marchés italien (www.stef.it) et suisse (www.stef-schweiz.ch). Elle sera complétée dans les prochains mois des sites belge, néerlandais et français. D'ici la fin de l'année 2019, le Groupe STEF aura une présence en ligne dans les sept pays européens où il est implanté.

Alors que le site corporate a une vocation plus institutionnelle, les sites pays sont destinés à répondre aux enjeux nationaux, dont font prioritairement partie le développement commercial et le recrutement.

La mise en ligne des sites espagnols et portugais constitue une grande avancée en matière de digitalisation de notre communication, et nous permet désormais d'adresser un discours personnalisé, qui répond aux enjeux de nos clients, prospects et valorise notre image auprès des candidats. » a déclaré Angel Lecanda, Directeur général de STEF Iberia.

A propos de STEF - www.stef.com

STEF est le leader européen du transport et de la logistique sous température contrôlée. Sa mission : être le trait d'union entre les univers de l'agroalimentaire et de la consommation. Pour cela, le Groupe achemine des produits alimentaires frais, surgelés ou thermosensibles de leurs zones de production vers les zones de consommation dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire, de délais et de qualité. STEF met son savoir-faire au service d'un portefeuille clients composé d'industriels de l'alimentaire, d'enseignes de la distribution et d'acteurs de la restauration hors-domicile pour accroître l'efficacité de leur supply chain dans une démarche durable. Le Groupe réalise un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards d'euros, compte plus de 18 000 collaborateurs et près de 240 sites implantés dans 7 pays en Europe. L'action STEF est cotée sur Euronext Paris.

