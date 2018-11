STEF : mise en service d'un nouveau site en Suisse

29/11/2018 | 11:49

Le groupe STEF annonce avoir inauguré ce jour un nouveau site logistique, dédié aux produits alimentaires à Kölliken (Suisse alémanique).



'Notre présence en Suisse alémanique est le résultat d'un projet basé sur l'écoute de nos clients et s'inscrit en parfaite ligne avec notre stratégie de développement dans le pays. Nous sommes maintenant en capacité de proposer une gamme complète de solutions logistiques sur l'ensemble du territoire. Le site de Kölliken, qui constitue la pièce maîtresse de notre dispositif, est un atout considérable pour accompagner nos clients dans leur développement', commente Stanislas Lemor, Directeur général délégué de STEF.



Le bâtiment offre une surface totale de 8.500 m² et 18.000 emplacements palettes. Il compte aujourd'hui 50 collaborateurs dont 30 nouveaux emplois, avec, à horizon de trois ans, pour objectif de créer 70 emplois supplémentaires.





