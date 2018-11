Communiqué de presse 30 novembre 2018

STEF renforce sa présence en Suisse alémanique avec la mise en service d'un site bi-température

STEF a inauguré ce jour un nouveau site logistique dédié aux produits alimentaires à Kölliken, en Suisse alémanique. Ce site de 8 500 m² sous température contrôlée confirme la volonté du Groupe de s'inscrire comme un acteur logistique majeur en Suisse. L'événement s'est tenu en présence de Mario Schegner, Maire de Kölliken, Stanislas Lemor, Directeur général délégué de STEF, Michel Christe, Président du Conseil d'Administration de STEF Suisse.

Le site de STEF Kölliken est dédié à la logistique de produits alimentaires frais et surgelés. Les équipes y réalisent des opérations de réception et de stockage de marchandises, préparation de commande et co-packing, et de distribution à travers le pays.

Grâce à sa situation géographique au cœur de la zone de production alimentaire alémanique et des bassins de consommation, STEF Kölliken permet de couvrir les besoins des industriels suisses de l'agroalimentaire et de desservir les plates-formes de la grande distribution et des grossistes sur l'ensemble du territoire. Ce site logistique est également une tête de pont pour les clients européens du Groupe qui souhaitent développer leurs activités en Suisse et pour les clients suisses souhaitant accéder plus facilement aux marchés de l'Ouest et du Sud de l'Europe.

STEF Kölliken s'inscrit dans le schéma directeur global du Groupe pour la logistique de massification de produits frais. Parmi ses clients, il compte notamment EMMI, le premier groupe laitier de Suisse, avec qui le Groupe a créé en 2016 un réseau conjoint de logistique et de distribution dédié aux produits alimentaires frais pour la Suisse.

Stanislas Lemor, Directeur général délégué de STEF, commente : « Notre présence en Suisse alémanique est le résultat d'un projet basé sur l'écoute de nos clients et s'inscrit en parfaite ligne avec notre stratégie de développement dans le pays. Nous sommes maintenant en capacité de proposer une gamme complète de solutions logistiques sur l'ensemble du territoire. Le site de Kölliken, qui constitue la pièce maîtresse de notre dispositif, est un atout considérable pour accompagner nos clients dans leur développement ».

STEF Kölliken est situé sur la commune du canton d'Argovie dans le district de Zofingen en Suisse alémanique le long de l'autoroute joignant Zurich à Berne. Conçu par IMMOSTEF, la filiale immobilière du Groupe, le bâtiment offre une surface totale de 8 500 m² et 18 000 emplacements palettes. Il répond à toutes les exigences en termes de production de froid, isolation et économie d'énergie. L'exploitation est certifiée IFS Logistique et Bio.

STEF Kölliken compte aujourd'hui 50 collaborateurs dont 30 nouveaux emplois. A horizon de trois ans, le site a pour objectif de créer 70 emplois supplémentaires.

La création du site STEF Kölliken s'inscrit dans le cadre de la présence durable du Groupe en Suisse, où il est implanté depuis 1927. Dans le pays, STEF compte 120 collaborateurs et s'appuie sur 5 sites : outre le site de Kölliken, trois en Suisse romande (Bussigny, Satigny et Givisiez dont la mise en service est prévue pour le 1er trimestre 2019) et un en Suisse italienne (Cadenazzo).

A propos de STEF -www.stef.com

Découvrez le nouveau site internet de STEF Suisse :www.stef-schweiz.ch

STEF est le leader européen du transport et de la logistique sous température contrôlée. Sa mission : être le trait d'union entre les univers de l'agroalimentaire et de la consommation. Pour cela, le Groupe achemine des produits alimentaires frais, surgelés ou thermosensibles de leurs zones de production vers les zones de consommation dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire, de délais et de qualité. STEF met son savoir-faire au service d'un portefeuille clients composé d'industriels de l'alimentaire, d'enseignes de la distribution et d'acteurs de la restauration hors-domicile pour accroître l'efficacité de leur supply chain dans une démarche durable. Le Groupe réalise un chiffre d'affaires de près de 3 milliards d'euros, compte environ 18 000 collaborateurs et 230 sites implantés dans 7 pays en Europe. L'action STEF est cotée sur le marché réglementé Euronext à Paris, compartiment B - ISIN FR0000064271.

Contact media :catherine.marie@stef.com

Tél. : + 33 (0)1 40 74 29 64 / + 33 (0)6 35 23 10 88