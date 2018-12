STEF : renforce son maillage régional en France avec l’acquisition des Transports Frigorifiques Grégoire Galliard

Communiqué de presse 6 décembre 2018

STEF renforce son maillage régional en France avec l'acquisition des Transports Frigorifiques Grégoire Galliard

STEF annonce la signature d'un protocole d'accord en vue de l'acquisition de la société Transports Frigorifiques Grégoire Galliard. L'opération sera finalisée début janvier 2019.

La société Transports Frigorifiques Grégoire Galliard est spécialisée dans le transport de produits alimentaires frais et surgelés. Elle compte 140 collaborateurs, 1 site localisé à Sens (région Bourgogne-Franche-Comté) et une flotte de véhicules (46 tracteurs / porteurs et 28 semi-remorques). Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros en 2017.

La société est un partenaire historique du Groupe STEF en Bourgogne-Franche-Comté. Cette acquisition intervient dans le cadre des relations commerciales établies de longue date entre les deux entreprises et du départ de Laurent Hervé, actuel dirigeant et propriétaire de Transports Frigorifiques Grégoire Galliard.

Marc Vettard, Directeur général adjoint de STEF a déclaré : « Nous sommes heureux d'accueillir au sein de notre Groupe la société Transports Frigorifiques Grégoire Galliard dont le savoir-faire des équipes est reconnu. Nous sommes également honorés de la confiance que nous accorde Laurent Hervé pour assurer la pérennité des activités de l'entreprise ».

Cette opération permet au Groupe STEF de renforcer son maillage territorial et de continuer de proposer à ses clients une offre complète dans l'Hexagone.

A propos de STEF -www.stef.com

STEF est le leader européen du transport et de la logistique sous température contrôlée. Sa mission : être le trait d'union entre les univers de l'agroalimentaire et de la consommation. Pour cela, le Groupe achemine des produits alimentaires frais, surgelés ou thermosensibles de leurs zones de production vers les zones de consommation dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire, de délais et de qualité. STEF met son savoir-faire au service d'un portefeuille clients composé d'industriels de l'alimentaire, d'enseignes de la distribution et d'acteurs de la restauration hors-domicile pour accroître l'efficacité de leur supply chain dans une démarche durable. Le Groupe réalise un chiffre d'affaires de près de 3 milliards d'euros, compte environ 18 000 collaborateurs et 230 sites implantés dans 7 pays en Europe. L'action STEF est cotée sur le marché réglementé Euronext à Paris, compartiment B - ISIN FR0000064271.

