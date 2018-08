STEF : résultats en amélioration au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Stef a enregistré au premier semestre un résultat net part du groupe de 33,1 millions d'euros, en hausse de 7,7%, et un résultat opérationnel (Ebit) de 48 millions d'euros, en progression de 6,9%. Dans le même temps, le chiffre d'affaires a augmenté de 8,7% à 1,56 milliard d'euros.Commentant ces résultats, Jean-Pierre Sancier, Directeur général, a déclaré : " Durant la période, le groupe a consolidé sa présence européenne grâce à l'acquisition des activités Surgelés du groupe Marconi en Italie et à la mise en service de nouveaux sites, notamment en Suisse et au Portugal ".Le spécialiste de la logistique du froid entend consolider sa croissance au second semestre et mettre en performance ses différents investissements en Europe. Le Groupe apportera notamment une attention particulière au processus d'intégration des dernières acquisitions et, concernant La Méridionale, à l'appel d'offres, lancé début août, pour la prochaine délégation de service public.