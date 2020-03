Stef : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

STEF a dévoilé un résultat net, part du groupe, en progression de 6,2% à 100,3 millions d’euros en 2019. L’Ebit du groupe spécialisé dans la logistique du froid a progressé de 18,7% à 162,9 millions d’euros, dont 127,5 millions d’euros (+25,2%) pour STEF France et 39,2 millions d’euros (+59,3%) pour STEF International. Le chiffre d’affaires a augmenté de 5,7% à 3,44 milliards d’euros. Le pôle maritime a essuyé une perte opérationnelle de 6,2 millions contre un bénéfice de 7,7 millions en 2018." Pour la première fois de son histoire, le groupe annonce un résultat net qui dépasse la barre des 100 millions d'euros ", a déclaré Stanislas Lemor, Président-directeur général.Les bons résultats du groupe amèneront le Conseil d'administration à proposer au vote de l'Assemblée générale du 30 avril le versement d'un dividende de 2,65 euros par action. Par ailleurs, le groupe redistribuera plus de 30 millions d'euros de participation et d'intéressement à ses collaborateurs." Dans un monde empreint d'incertitudes sanitaires (COVID-19) et économiques, le Groupe garde confiance dans l'équilibre de son business model et poursuit ses actions en faveur d'une croissance responsable et pérenne ", a indiqué STEF en guise de perspectives.