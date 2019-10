Stef : Avec une note de 72/100, le Groupe se classe dans le Top 1% des entreprises les plus vertueuses tous secteurs confondus.

Communiqué de presse 10 octobre 2019

Responsabilité Sociétale de l'Entreprise

STEF confirme son niveau Gold d'EcoVadis

Pour la 3ème année consécutive, STEF s'est vu décerner le niveau « Gold » par la plateforme de notation RSE d'EcoVadis. Avec une note de 72/100, en progression de 3 points par rapport à 2018, le Groupe se classe dans le Top 1% des entreprises les plus vertueuses tous secteurs confondus.

Ce résultat témoigne de l'engagement du Groupe de longue date sur les questions liées à l'environnement, la responsabilité sociale, l'éthique et les achats responsables. Il récompense une approche RSE structurée et proactive, des engagements quantifiés, la mise en œuvre d'actions tangibles ainsi qu'un reporting précis de ses indicateurs de performance.

Stanislas Lemor, Président-directeur général de STEF a déclaré : « Cette reconnaissance par un organisme indépendant atteste de la réalité de notre engagement, nos efforts et nos résultats dans tous les domaines de la RSE. Elle permet également de positionner STEF comme un acteur européen responsable vis-à-visde l'ensemble de ses parties prenantes. Chaque jour, nos collaborateurs se mobilisent pour faire des enjeux de RSE de véritables leviers de progrès et de performance au service de nos clients de l'industrie agroalimentaire, de la distribution et de la restauration hors-domicile».

A propos de STEF - www.stef.com

STEF est le leader européen du transport et de la logistique sous température contrôlée. Sa mission : être le trait d'union entre les univers de l'agroalimentaire et de la consommation. Pour cela, le Groupe achemine des produits alimentaires frais, surgelés ou thermosensibles de leurs zones de production vers les zones de consommation dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire, de délais et de qualité. STEF met son savoir-faire au service d'un portefeuille clients composé d'industriels de l'alimentaire, d'enseignes de la distribution et d'acteurs de la restauration hors-domicile pour accroître l'efficacité de leur supply chain dans une démarche durable. Le Groupe réalise un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards d'euros, compte plus de 18 000 collaborateurs et près de 240 sites implantés dans 7 pays en Europe. L'action STEF est cotée sur Euronext Paris.

