Stef : Communiqué des résultats annuels 2019

Alors que le Groupe célèbre son centenaire cette année, STEF a réalisé une très bonne performance économique en 2019, grâce à la mobilisation de ses 19 000 collaborateurs et à la confiance de ses clients. Pour la première fois de son histoire, le Groupe annonce un résultat net qui dépasse la barre des 100 millions d'euros. L'année 2019 aura permis des avancées sur la totalité de notre feuille de route, tant sur le plan opérationnel que sur l'engagement sociétal et environnemental. Le Groupe a démontré sa capacité à se transformer afin d'anticiper son développement futur. Si STEF aborde avec prudence l'année 2020 en raison de la situation sanitaire et économique actuelle, le Groupe garde confiance dans son business model résilient et équilibré »

a déclaré Stanislas Lemor,

Président-directeur

général.