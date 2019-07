Stef : L'Essentiel 2018 en français

Chaque jour, les 18 000 salariés du Groupe se mobilisent pour apporter des solutions sur mesure aux fabricants de l'agroalimentaire, aux enseignes de distribution et aux acteurs de la restauration hors domicile, et garantir les meilleures conditions de sécurité sanitaire, de délais et de qualité pour leurs produits.

Remettant mon mandat de Président à la veille des 100 ans de la création de STEF, je souhaiterais vous dire combien je suis honoré et fier d'avoir contribué à bâtir un volet de son histoire. Ce fut un privilège d'avoir partagé auprès des femmes et des hommes du Groupe cette mission quotidienne et exigeante au service de nos clients.

Dans le secteur du maritime, La Méridionale entend bien poursuivre sa mission de service public de desserte de la Corse. L'engagement et le savoir-faire de ses salariés, la performance de son outil naval, ses innovations reconnues en matière d'environ- nement lui permettront, demain comme par le passé, d'assurer le service fiable et compétitif dont la Corse a besoin.

Cela a déjà commencé par la mise en œuvre d'une nouvelle organisation opérationnelle en France qui valorise notre spécialisation et nous permettra de mieux répondre aux attentes de nos clients. Les prochains enjeux résident dans l'intégration et la mise en performance opérationnelle des sociétés acquises ces dernières années et l'accompagnement des chantiers de transformation digitale.

Celle‑ci incarne à la fois la culture et l'esprit de conquête STEF et est prête, j'en suis sûr, à accompagner les évolutions de nos marchés pour les années à venir. Je suis convaincu que Stanislas Lemor et Marc Vettard continueront à porter haut les couleurs et les valeurs du Groupe.

L'exemple emblématique de la spécificité de notre Groupe reste notre Fonds Commun de Placement d'Entreprise dont nous avons célébré les 25 ans en 2018 et qui permet désormais à plus de 10 000 de nos collaborateurs de participer à hauteur de 16,60 % au capital de STEF. STEF poursuit ainsi ses engagements volontaristes en matière de responsa- bilité sociétale d'entreprise et a reçu, pour la deuxième année consécutive, la note « Ecovadis Gold », plus haute notation en la matière.

En 2018, les effectifs de notre Groupe ont encore progressé et plus de 18 000 salariés contribuent aujourd'hui à la réussite de STEF, soit 1 300 nouvelles recrues en un an.

Enfin, nous avons continué d'investir dans nos moyens de production et de nouveaux sites stratégiques ont vu le jour ; je citerai Le Plessis-Pâté et Aulnay-sous-Bois en Île-de-France, Kölliken en Suisse, L'Isle-d'Abeau en région Rhône-Alpes et enfin, Bologne en Italie.

Deux opérations de croissance externe sont venues conforter notre positionnement. L'une concerne l'acquisition des activités Surgelé du groupe Marconi en Italie. Nous sommes désormais présents dans ce pays sur tous les secteurs d'acti- vité et sur toutes les gammes de température pour nos clients, avec un volume d'entreposage de plus d'un million de m3.

Pour STEF, 2018 aura été une année de performance avec un chiffre d'affaires en forte augmentation et une solide crois- sance organique de nos activités, en France et à l'international.

Activités Internationales STEF déploie ses activités de transport et logistique de produits frais et surgelés en Italie, Espagne, Portugal, Belgique, Pays-Bas et Suisse. L'activité Seafood n'est présente qu'en France et en Italie et la RHD en France, en Italie et en Espagne.

Pôles d'expertise

Au cœur de l'activité de STEF, IMMOSTEF et STEF IT sont les moteurs de son fonctionnement, de l'amélioration de sa productivité et de son développement.

de la logistique et du transport de produits alimentaires sous température dirigée.

04 s t e f e n b r e f STEF, « pure player » et multispécialiste Activités France STEF propose des prestations de transport et logistique aux industriels, aux acteurs de la grande distribution et de la RHD pour leurs produits alimentaires (surgelés, frais, thermosensibles et secs, produits de la mer). Aujourd'hui, 60 % des produits alimentaires nécessitent une conservation par le froid ! La maitrise de la température est donc essentielle dans la supply-chain pour préserver la qualité des produits et la santé des consommateurs. Maritime La Méridionale assure le transport de passagers et de fret entre le continent et la Corse. s t e f e n b r e f 05 Chiffres clés 2018 Chiffre d'affaires Résultats Capitaux propres consolidé 2018 consolidés 2018 consolidés 2018 (en millions d'euros) (part du Groupe en millions d'euros) (part du Groupe en millions d'euros) 3 255,1 M€ 94,4 M€ 693 M€ Effectifs 18 000 Clients Livraisons plus de 10 000 plus de 100 000par jour 7 pays France, Italie, Espagne, Portugal, Belgique, Pays-Bas, Suisse 236 Plateformes et entrepôts 169 sites en France 67 sites dans les autres pays Surface de quai Volume d'entreposage 510 600 m2 9 103 300 m3 Plus de 4 000 véhicules opérés Cargos mixtes dont 2 300 en propre 3