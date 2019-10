Stef : Le site de Chambéry est le partenaire privilégié des fabricants agroalimentaires, des enseignes de distribution et des acteurs de la RHD.

Communiqué de presse 4 octobre 2019

STEF fête les 25 ans de sa filiale de Chambéry

STEF a célébré, le jeudi 3 octobre, les 25 ans de sa filiale de Chambéry, une des pièces maîtresses de son dispositif transport et logistique dédié aux produits alimentaires en région Auvergne-Rhône- Alpes. Un événement qui a réuni près de 300 invités en présence de Stanislas Lemor, Président- directeur général de STEF, Marc Vettard, Directeur général délégué de STEF, Patrick Mignola, Député de la Savoie, et Xavier Dullin, Président de Grand Chambéry.

Le site de Chambéry est le partenaire privilégié des fabricants agroalimentaires, des enseignes de distribution et des acteurs de la restauration hors domicile des Alpes. Plus de 200 000 tonnes de produits frais et surgelés y sont traitées par an.

Pour faire face à son développement et mieux répondre aux besoins de ses clients, le site s'est récemment agrandi avec un espace de stockage de plus de 13 000 m3 à -25°C et un tunnel de congélation de 80 m² à -37°C pour la raclette de Savoie IGP (indication géographique protégée) et le reblochon IST (industrie de seconde transformation). Pour la partie transport, le site s'est doté de nouvelles structures : des quais de réception / expédition et stockage en mezzanine sur plus de 1 500 m², un atelier poids lourds ainsi qu'une station de carburant-azote liquide.

Soucieux de réduire l'impact de ses activités sur l'environnement, le site de Chambéry dispose d'une flotte de véhicules équipés d'une solution cryogénique de production de froid embarquée. A la clé des véhicules à moindre émission de CO2, silencieux, parfaitement adaptés aux opérations de livraison en centre-ville de jour comme de nuit ainsi qu'aux stations de montagne.

Marc Vettard, directeur général délégué de STEF, a déclaré : « C'est toujours un moment de joie de fêter la longévité d'un site surtout quand elle est associée à la mise en service de nouveaux équipements, preuve du dynamisme de l'activité. La réussite du site de Chambéry repose sur une convergence de volontés économiques et politiques au service du rayonnement des Alpes, de ses produits et de ses industries. Très attachée à son ancrage local, notre filiale de Chambéry a à cœur de jouer pleinement son rôle d'acteur économique régional et d'employeur de référence ».

A propos de STEF - www.stef.com

STEF est le leader européen du transport et de la logistique sous température contrôlée. Sa mission : être le trait d'union entre les univers de l'agroalimentaire et de la consommation. Pour cela, le Groupe achemine des produits alimentaires frais, surgelés ou thermosensibles de leurs zones de production vers les zones de consommation dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire, de délais et de qualité. STEF met son savoir-faire au service d'un portefeuille clients composé d'industriels de l'alimentaire, d'enseignes de distribution et d'acteurs de la restauration hors-domicile pour accroître l'efficacité de leur supply chain dans une démarche durable. Le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 3,3 milliards d'euros, compte plus de 18 000 collaborateurs et près de 240 sites implantés dans 7 pays en Europe. L'action STEF est cotée sur Euronext Paris.

