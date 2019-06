Stef : Rapport Annuel 2018 en français

Évolution de la gouvernance en 2019 - Messieurs Francis Lemor et Jean‑Pierre Sancier ayant remis leurs mandats respectifs, à l'issue de l'Assemblée Générale du 30 avril 2019, M. Stanislas Lemor a été nommé Président‑Directeur Général du Groupe et Marc Vettard, Directeur Général Délégué en charge des opérations.

Enfin, nous avons continué d'investir dans nos moyens de production et de nouveaux sites stratégiques ont vu le jour ; je citerai Le Plessis-Pâté et Aulnay-sous-Bois en Île-de-France, Kölliken en Suisse, L'Isle-d'Abeau en région Rhône-Alpes et enfin, Bologne en Italie.

Deux opérations de croissance externe sont venues conforter notre positionnement. L'une concerne l'acquisition des activités Surgelé du groupe Marconi en Italie. Nous sommes désormais présents dans ce pays sur tous les secteurs d'activité et sur toutes les gammes de température pour nos clients, avec un volume d'entreposage de plus d'un million de m3.

augmentation et une solide croissance organique de nos activités, en France et à l'international.

L'année 2019 sera une année d'évolution pour la gouver- nance du Groupe : Jean-Pierre Sancier et moi‑même avons décidé de transmettre le flambeau à une nouvelle génération. Celle‑ci incarne à la fois la culture et l'esprit de conquête STEF et est prête, j'en suis sûr, à accompagner les évolutions de nos marchés pour les années à venir. Je suis convaincu que Stanislas Lemor et Marc Vettard continueront à porter haut les couleurs et les valeurs du Groupe.

Cela a déjà commencé par la mise en œuvre d'une nouvelle organisation opérationnelle en France qui valorise notre spécialisation et nous permettra de mieux répondre aux attentes de nos clients. Les prochains enjeux résident dans l'intégration et la mise en performance opérationnelle des sociétés acquises ces dernières années et l'accompagnement des chantiers de transformation digitale.

Dans le secteur du maritime, La Méridionale entend bien poursuivre sa mission de service public de desserte de la Corse. L'engagement et le savoir-faire de ses salariés, la performance