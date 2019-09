Stef : bien orienté sur des propos d'analyste

02/09/2019 | 15:49

Stef prend 5,2% avec le soutien de propos favorables d'Oddo BHF qui confirme sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours relevé de 94 à 98 euros, revenant sur la publication par le logisticien du froid de ses résultats semestriels, la semaine dernière.



Le bureau d'études note de 'bonnes perspectives sur les activités core business, des incertitudes sur l'activité maritime', ainsi qu'une 'bonne croissance organique France et International complétée par du M&A, et une bonne visibilité hormis dans le maritime'.



Pour rappel, Oddo BHF était passé de 'neutre' à 'achat' sur le titre vendredi, saluant alors un résultat opérationnel de 67,4 millions d'euros, dépassant ainsi les 52 millions attendus, soit une marge en forte hausse de 90 points de base à 4%.



