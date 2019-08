Stef : de solides résultats semestriels

29/08/2019 | 18:25

Le groupe Stef a fait état ce soir d'un chiffre d'affaires de 1,67 milliards d'euros au titre du premier semestre de son exercice, ce qui témoigne d'une hausse de +7% par rapport à la même période en 2018.



L'EBIT est pour sa part en hausse de 40,4% à 67,4 millions d'euros et le résultat net part du groupe progresse de 20,6% à 39,9 millions d'euros.



'Le Groupe est bien positionné pour relever les défis du second semestre. L'engagement des équipes auprès de ses clients et les actions liées à la spécialisation vont continuer à porter leurs fruits. L'investissement immobilier soutenu, avec vingt chantiers en cours actuellement en Europe, permettra d'accompagner cette dynamique de développement. Enfin, le Groupe va renforcer ses investissements dans le digital et l'innovation afin d'apporter des solutions répondant aux nouveaux besoins de ses clients', indique la direction.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.