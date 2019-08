Stef : entouré après ses semestriels

30/08/2019 | 10:01

Stef bondit de près de 10% en début de séance, au lendemain de la publication par le logisticien du froid d'un résultat net part du groupe en progression de 20,6% à 39,9 millions d'euros au titre des six premiers mois de l'année.



L'EBIT est ressorti en hausse de 40,4% à 67,4 millions d'euros dépassant ainsi les 52 millions attendus selon Oddo BHF, soit une marge en forte hausse de 90 pb à 4% pour un chiffre d'affaires en croissance de 7% à 1,67 milliard.



Saluant une 'forte amélioration des indicateurs opérationnels en France et à l'international', Oddo BFF relève sa recommandation sur le titre de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours inchangé à 94 euros.



