Stef : inauguration d'un nouveau site en italie

Stef annonce l'inauguration ce mardi d'un nouveau site de 5.000 m² à Bologne, dédié aux produits alimentaires frais (+2°C / +4°C), signant le renforcement de la présence du groupe de logistique dans le Nord-Est de l'Italie.



'Au coeur d'une zone de production et de consommation alimentaire stratégique en Italie, sa localisation garantit d'excellentes connexions avec l'axe routier Milan-Rome, et constitue ainsi un emplacement idéal pour optimiser les délais de livraison', explique-t-il.



La conception du site est basée sur un modèle alliant performance et dernières avancées en termes de production de froid, d'isolation et d'économie d'énergie avec notamment un éclairage 100% LED. Sa toiture est ainsi entièrement équipée de panneaux photovoltaïques.



