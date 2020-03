Stef : le résultat net pdg en hausse de +6,2% en 2019

12/03/2020 | 18:18

Le groupe Stef fait état ce jeudi soir d'un résultat net part du groupe de 100,3 millions d'euros, en hausse de +6,2% par rapport à 2018.



Le chiffre d'affaires est également en hausse : +5,7%, porté à 3,441 milliards d'euros. C'est aussi le cas de l'EBIT (+18,7%), qui s'affiche à 162,9 millions d'euros.



'Dans un monde empreint d'incertitudes sanitaires (COVID-19) et économiques, le Groupe garde confiance dans l'équilibre de son business model et poursuit ses actions en faveur d'une croissance responsable et pérenne. L'enjeu pour son pôle maritime sera d'affirmer son rôle dans le cadre de la DSP 2021-2027 pour laquelle La Méridionale a construit un projet industriel commun avec son partenaire historique', indique le groupe s'agissant de ses perspectives en 2020.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.