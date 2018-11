Stef : nouveau site logistique en Suisse alémanique

30/11/2018 | 13:42

Stef annonce avoir inauguré à Kölliken un nouveau site logistique de 8.500 m² sous température contrôlée dédié aux produits alimentaires frais et surgelés, le long de l'autoroute joignant Zurich à Berne, en Suisse alémanique.



Grâce à sa situation géographique, Stef Kölliken permet de couvrir les besoins des industriels suisses de l'agroalimentaire et de desservir les plates-formes de la grande distribution et des grossistes sur l'ensemble du territoire.



Conçu par Immostef, la filiale immobilière du groupe, le bâtiment offre 18.000 emplacements palettes. Stef Kölliken compte aujourd'hui 50 collaborateurs dont 30 nouveaux emplois. A horizon de trois ans, le site a pour objectif de créer 70 emplois supplémentaires.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.