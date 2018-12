Stef : vers le rachat de TF Grégoire Galliard

06/12/2018 | 08:46

Stef annonce la signature d'un protocole d'accord en vue de l'acquisition de la société Transports Frigorifiques Grégoire Galliard, spécialisée dans le transport de produits alimentaires frais et surgelés, opération qui sera finalisée début janvier 2019.



Transports Frigorifiques Grégoire Galliard compte 140 collaborateurs, un site localisé à Sens (Yonne) et une flotte de véhicules (46 tracteurs / porteurs et 28 semi-remorques). Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros en 2017.



Cette acquisition intervient dans le cadre des relations commerciales établies de longue date entre les deux entreprises et du départ de Laurent Hervé, actuel dirigeant et propriétaire de Transports Frigorifiques Grégoire Galliard.



