STEF : Oddo laisse inchangé son scénario 2018

31/08/2018 | 12:08

Oddo maintient sa recommandation Achat sur le titre et son objectif de cours de 117 E après l'annonce des résultats semestriels. Ils ressortent proches des prévisions d'oddo.



Le résultat opérationnel s'élève à 48.0 ME en croissance de 6.9% (contre 51.5 MEe et +14.9%e) et la marge opérationnelle reste stable à 3.1% (contre 3.3%e). Le résultat net part du groupe progresse également à 33.1 ME (contre 30.7 ME au 1er semestre 2017).



' La rentabilité de la BU Transport France (42% du CA) bénéficie de la reprise des volumes et de la répercussion de la hausse des prix du carburant et s'affiche en hausse avec un ROP qui progresse de 19.4% à 32 ME soit une MOP de 4.9% ' souligne Oddo.



' Les Activités Européennes (24% du CA) enregistrent une rentabilité en baisse avec un ROP qui passe de 15.5 ME au S1 2017 à 10.5 ME soit une MOP qui se dégrade de 180 pb à 2.9%, impactée notamment par le démarrage de nouveaux sites en Suisse et au Portugal ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo laisse inchangé son scénario 2018 à savoir: i/ CA en hausse de 7.8%e à 3 209 MEe dont un effet périmètre de +2.1%e, et ii/ un ROC de 138.7 ME (MOC de 4.3%e).



