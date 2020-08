L'entrepreneur suisse Dan Mamane derrière le rachat de Conforama

Zurich (awp) - L'entrepreneur suisse Dan Mamane se profile comme l'investisseur principal dans le rachat de Conforama Suisse au groupe Steinhoff International. "Je veux apporter mon savoir-faire pour que le groupe poursuive son développement, mais je ne souhaite pas m'impliquer au niveau opérationnel", a-t-il indiqué à AWP.

Annoncé la semaine dernière, le rachat de Conforama Suisse était resté teinté de mystère autour du "groupe d'investisseurs suisses" derrière la transaction. "Nous ne voulions pas faire de secret, simplement faire en sorte que l'annonce se concentre sur Conforama Suisse", explique M. Mamane. Le montant de la transaction reste toutefois tenu confidentiel en accord avec le vendeur.

Les pourparlers avec Steinhoff International, l'ancien propriétaire de Conforama Suisse, et la direction de cette dernière, ont débuté il y a un an. "Nous n'étions pas les seuls à être intéressés mais notre ancrage suisse et la rigueur dont nous avons fait preuve ont plaidé en notre faveur", explique M. Mamane. Conforama Suisse recherchait un nouvel actionnaire, après "avoir souffert des déboires de son ancien propriétaire".

Investisseur principal, l'entrepreneur a financé la transaction "en grande partie" sur ses fonds propres et avec le soutien de banques. "Une acquisition est un pari, mais dans ce cas, il est raisonné, avec peu d'endettement", a-t-il précisé.

L'acquisition est importante pour l'entrepreneur, la chaîne d'ameublement générant un chiffre d'affaires annuel de 450 millions de francs suisses.

Avec cinq sociétés actives dans la fabrication et la distribution internationale de produits dans le domaine de l'électronique grand public, dont notamment une partie de la licence mondiale de la marque Philips, l'entrepreneur continue son expansion en mettant un premier pied sur le marché du meuble.

"Les cartes sont redistribuées sur ce marché très compétitif et je suis persuadé que Conforama Suisse continuera à tirer son épingle du jeu dans ce nouveau paysage, comme l'a montré la résilience de l'enseigne pendant la crise du coronavirus".

Aucune synergie n'est attendue avec ses autres sociétés et Conforama Suisse continuera ses activités de manière entièrement indépendante, menées sous la houlette de sa direction actuelle.

