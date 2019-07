La valeur du jour en Europe - STEINHOFF : Conforama va lancer un important plan de restructuration

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Conforama a annoncé un plan de restructuration d’une grande ampleur aux syndicats. L’enseigne d’ameublement va supprimer 1 900 emplois en 2020 et fermer de 42 magasins de la marque ou sous le nom Maison Dépôt. Un nouveau coup dur pour l’entreprise, qui paye les déboires de sa maison mère Steinhoff, engluée dans de nombreuses difficultés sur fonds d'irrégularités comptables. Côté à Francfort, le titre du distributeur africain recule de 0,85% à 0,081 euro.Conforama n'a pas bonne mine. Lors de la publication des résultats annuels de Steinhoff le 19 juin dernier, le chiffre d'affaires total de l'enseigne d'ameublement est ressorti à 3,4 milliards d'euros en baisse de 2%, et de 3,5% à données comparables. En France, le repli s'est élevé à 4% en données comparables.Conforama a notamment perdu des parts de marché dans l'hexagone. A cela s'est ajoutée la faiblesse du marché français de l'ameublement, en recul de 3% sur l'année 2018 et de 5% sur le second semestre.Par ailleurs, son propriétaire Steinhoff est plongé dans un scandale financier lié à certaines irrégularités comptables. " Les dix-huit derniers mois ont été de loin les plus difficiles de l'histoire de Steinhoff International Holdings N.V ", avait alors indiqué le groupe lors de la publication de ses résultats annuels.Et la situation pour l'exercice 2019 ne devrait pas s'arranger. Steinhoff anticipe une baisse de ses ventes nettes en raison de cessions d'actifs, du ralentissement de l'économie mondiale, mais aussi d'une concurrence accrue sur ses marchés.C'est dans ce contexte, que le plan de restructuration doit être présenté officiellement ce jour au comité central d'entreprise.